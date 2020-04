Espaço Vida Ativa receberá metade do salário de Reinaldo

O governador Reinaldo Azambuja sorteou nesta terça-feira (29) a entidade que receberá metade do seu salário no próximo mês e entregou às duas entidades os cheques do sorteio anterior.

Em transmissão feita pelo Facebook, o governador iniciou entregando os cheques às representantes das entidades contempladas: Juliano Varela e Casa Peniel.

Logo em seguida, o governador fez o sorteio da próxima a ser beneficiada. A sorteada foi a Associação Espaço Vida Ativa (EVA), que receberá a metade do salário do governador referente ao mês de abril.

A doação da metade do salário para entidades de assistência social foi um dos compromissos do governador, para o seu segundo mandato. Desde 2015, quando assumiu o Governo do Estado, Reinaldo já abria mão de metade do vencimento, mas a quantia ficava para o tesouro estadual.

O salário integral do governador é de R$ 30.471.11, e a entidade sorteada ficará com R$ 15.235,56.

