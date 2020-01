Espera acabou, Yasmim encontra doadora de medula compatível

Saiba Mais Geral Ajude: Criança precisa de doações de sangue para tratamento de quimioterapia

A família de Yasmim Marques Brito, 7 anos, que estava a procura de um doador de medula 100% compatível com a menina que foi diagnosticada com leucemia mielóide informou na última semana que finalmente foi encontrado um doador compatível.

Os pais faziam apelo nas redes sociais, após descobrirem em março de 2019 que Yasmim teria sido diagnosticada novamente com a doença. A doadora é a própria irmã de Yasmim, Ana Lívia de 1 ano, que de acordo com a mãe das menina,s Daniela Cristina Marques, era quase impossível que a compatibilidade fosse 100%.

A descoberta do doador aconteceu na noite de terça-feira (21), quando a médica responsável pelo tratamento de Yasmim entrou em contato com a mãe. "Ela falou que haviam encontrado. Estávamos achando que seria eu ou o pai porque os médicos disseram que a chance era de 50% para nós e 25% para a irmã. Foi coisa de Deus, elas são idênticas geneticamente. Quando ela deu a notícia, foi uma alegria danada", revelou Daniela.

Daniela informou que a filha tinha apenas três meses para conseguir encontrar um doador compatível já que, de acordo com os médicos, ela não poderia passar por muitos ciclos de quimioterapia.

"Isso pode ser muito prejudicial à saúde dela conforme a médica me falou. Essas doses são bem intensas, 10 vezes mais intensas do que ela tomou anteriormente. Quanto mais doses de quimioterapia ela tomar, mais perigoso é para ela", conta a mãe.

Ainda não há previsão para o transplante de medula. Yasmim deve receber alta médica e ir para a casa. Logo depois, será encaminhada para um especialista no procedimento, que iniciará o processo pré-transplante.

Para a mãe, o tratamento já deu certo. "Ela está reagindo muito bem a todos os procedimentos feitos até agora. A vontade dela de vencer vai além. Deus é maravilhoso. Ela tinha três meses para achar o doador e, em menos de um, achamos um dentro de casa. A neném veio na hora certa", finaliza.

Leucemia Mieloide Aguda

Conforme explica Victor Gottardello Zecchin, diretor clínico e coordenador do Centro de Transplantes de Medula Óssea do Hospital do Graacc, a leucemia é o câncer do sangue. As células sanguíneas são produzidas pela medula óssea, que é um órgão líquido localizado no interior dos ossos.

O médico informa que a necessidade de transplante de medula ocorre em casos de alto risco ou então quando a doença é tratada e volta a aparecer. Ainda de acordo com ele, o resultado do transplante depende de uma série de fatores, porém, ainda hoje os melhores resultados são obtidos com um doador familiar totalmente compatível.

