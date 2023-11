Espetáculo e parques são opções gratuitas para feriado na Capital

Se comemora nesta quarta-feira (15) o feriado de Proclamação da República, o último do ano antes das festividades natalinas, e por acontecer no meio da semana, muitos campo-grandenses optaram por permanecer na Capital.

Usuários do transporte público precisarão ficar de olho, já que algumas linhas operam com plano especial hoje. As informações você confere no site do Consórcio Guaicurus ou no aplicativo Peg Fácil. www.consorcioguaicurus.com.br

Com isso em mente, o JD1 separou algumas das atrações para esse “feriadinho”. Confira:

Bioparque Pantanal

O Bioparque Pantanal estará funcionando normalmente até às 14h30 neste feriado, porém, é necessário que a visita já tenha sido agendada.

Vale lembrar que caso queira ajudar e fazer uma boa ação neste feriado, o ponto de coleta de brinquedos da campanha “Caixa Encantada” segue funcionando no local, até o horário de encerramento de suas atividades.

Parques

Os parques e praças da Capital seguem abertos, com o horário de funcionamento não alterados neste feriado.

Shoppings

Norte Sul Plaza - Funcionamento normal, das 10h às 22h, com praça de alimentação e lazer seguindo os mesmos horários de sempre.

Shopping Campo Grande - Funcionamento das 10 às 22 horas para lazer, praça de alimentação e lojas. Unidade do Detran-MS estará fechado.

Bosque dos Ipês – Funcionará normalmente das 10h às 22h, com praça de alimentação, lojas e lazer seguindo a agenda de sempre.

Pátio Central – Funcionará em horário especial, das 9h às 16h. O horário especial também vale para a praça de alimentação.

Cultura

Titilia e Demonão - Grupo Teatral Palco Sociedade Dramática que completou 31 anos de trabalhos ininterruptos, apresenta a comédia “Titília e Demonão- Comédia, amor e confusão”. A apresentação será no Teatro Glauce Rocha, às 20 horas. Entrada: 1 kg de alimento não perecível. A classificação é 14 anos.

