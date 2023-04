Espetáculo Paixão de Cristo será encenado na Cidade da Páscoa

A companhia teatral Senta que o Leão é Manso, da Universidade Católica Dom Bosco estará na Cidade da Páscoa na próxima Sexta-Feira Santa (7), para viver a Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo. A montagem conta com 40 atores.

“Sem dúvida, é nosso maior desafio nesses 40 anos de atividades. Em menos de 30 dias recebemos o convite da prefeita Adriane Lopes, aceitamos e estamos entregando um espetáculo feito com muito amor. Foi lindo ver a dedicação dos integrantes do Senta que se prepararam para contar uma história que todos nós conhecemos, do início ao fim, mas que ainda assim toca cada coração de uma maneira muito especial”, revelou o diretor do grupo, Roberto Figueiredo.

A peça será encenada em dois grandes palcos, ligados por uma passarela, na Cidade da Páscoa, nos Altos da Avenida Afonso Pena. A cenografia é assinada pelo professor de Arquitetura e Urbanismo Alessandro Campos e a sonoplastia teve apoio do Laboratório de Comunicação (Labcom). Todo o figurino e a maquiagem foram produzidas especialmente para este espetáculo.

O personagem principal na montagem será vivido pelo engenheiro civil egresso da Católica, Thiago Medina. “Trata-se de ninguém menos do que a pessoa mais importante do cristianismo, então é uma honra poder representá-lo. Jesus viveu momentos de muita tristeza, mas manteve-se pacífico. Então, a dificuldade maior é buscar transparecer essa serenidade em meio a tantas dificuldades pelas quais passou”.

Serviço

A encenação será na Sexta-Feira Santa, a partir das 19h30, na Avenida Afonso Pena. A entrada é gratuita.

Os grupos de dança Ararazul e Coral, também da UCDB, fazem participações especiais durante a encenação, que tem o apoio da Prefeitura de Campo Grande.

