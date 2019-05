Esposa de médico não queria decolar, segundo áudio

O médico Pedro Arnaldo Crem Montemor dos Santos, 67 anos, morto em acidente aéreo na manhã desta quarta-feira (15), foi alertado momentos antes a não levantar voo por causa da forte neblina que cobria o céu de Campo Grande.



Em áudio obtido com exclusividade pelo JD1 Notícias, uma pessoa que cuida de um dos hangares do Aeroporto Santa Maria contou que fez o café e questionou se o médico decolaria com o tempo nublado. “O homem não tinha experiência nenhuma, cru de tudo, sabia voar, céu azul”, afirmou.



O homem ainda conta que a esposa do médico que também morreu no acidente, Silvana Maria Pizzo Crem dos Santos, 65 anos, resistiu em decolar. “Ele me disse que a Silvana não queria ir por causa da cerração”, detalhou.



No áudio, a pessoa detalha o momento da queda. “Ele decolou, curvou aqui em cima, no que ele curvou ele já quase bateu no hangar de tão baixa que estava a neblina, curvou duas vezes e na segunda, corri no avião e liguei o rádio para orientá-lo a subir e vi o avião "passando de faca", aí vi a sombra e o barulho de motor quando embala e ouvi a explosão no meio do mato”, falou.



O médico e a esposa morreram na hora.





