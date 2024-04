Esposa do músico Lou Reed desenvolve IA para falar com ele

A artista experimental Laurie Anderson, criou uma inteligência artificial (IA) para conversar com seu marido, o músico Lou Reed, falecido desde 2013.

Laurie iniciou o projeto em 2020, através da parceria com a Universidade de Adelaide, na Austrália. Para desenvolver a IA, foi usado os trabalhos de Lou Reed, que era vocalista e guitarrista da banda The Velvet Underground, para escrever frases com o vocabulário e maneirismos do artista.

A criação responde em prosa e também em versos, o que deixou Laurie viciada em conversar com a IA. "Estou totalmente e infelizmente viciada nisso. Eu literalmente não consigo parar, e meus amigos não aguentam mais", disse ela.

Mas para a infelicidade de Laurie e seus criadores, muitas vezes o que a IA diz não faz sentido. "Três quartos são completamente idiotas e estúpidos. Aí uns 15% são intrigantes. O resto é bem interessante", revelou a artista

Antes de morrer, Lou Reed passou por um transplante de fígado. Em 27 de outubro de 2013, aos 71 anos, ele foi a óbito. A causa da morte não foi divulgada, mas segundo o agente do artista, é possível que haja relação com a operação.

