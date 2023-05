Está com a sorte em dia? Mega-Sena pode pagar R$ 45 milhões neste sábado

A Mega-Sena pode pagar R$ 45 milhões para algum sortudo neste sábado (27). Para que isso aconteça, o apostador precisa acertar as seis dezenas sorteadas.

No concurso da última quarta-feira (24), o prêmio acumulou. A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 5 (após reajuste no dia 30 de abril) e pode ser realizada também pela internet, até as 19 horas.

A Mega soma dois sorteios esta semana: quarta (24) e sábado (27).

