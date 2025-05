Estado cria comitê de acompanhamento para a população em situação de rua

Um decreto assinado pelo governador Eduardo Riedel e a secretária de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos, Patrícia Cozzolino cria o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Estadual para a População em Situação de Rua no Estado de Mato Grosso do Sul (CIAMP-Rua MS).

O grupo deverá trabalhar para possibilitar a implementação e realizar o monitoramento das políticas públicas voltadas à População em Situação de Rua, para o desenvolvimento e execução das ações de proteção dos direitos humanos dessa população pelos órgãos públicos do Estado.



O Comitê irá propor a elaboração e monitorar o plano de implantação da Política Estadual para a População em Situação de Rua, especialmente quanto às metas, aos objetivos e às responsabilidades, bem como acompanhar o seu cumprimento.

