Estado cria grupo de trabalho para avaliar demandas e impedir paralisação no Detran-MS

Depois do Sindicato dos Trabalhadores do Detran-MS (Sindetran-MS), informar que aguarda uma contraproposta do Governo do Estado para suprir as demandas da categoria, a Secretaria de Estado de Administração (SAD), informou que o Estado está avaliando a situação.

Em abril, o Sindetran-MS se reuniu e definiu metas para 2024, incluindo a PEC da Segurança Viária, um aumento no auxílio alimentação e a reestruturação da carreira. Foi aprovado um valor de auxílio alimentação e estabelecidas datas para retomada das tratativas sobre o PCCR. O Sindetran MS aprovou também o estado permanente de assembleia.

A categoria irá aguardar reunião que acontecerá nesta sexta-feira (13), a fim de que o Governo apresente a sua contraproposta sobre as demandas levantadas pela categoria na assembleia ocorrida em abril deste ano.



Caso o Governo não cumpra, ou não apresente a contraproposta na data combinada, a categoria deixou pré-aprovada uma carta de intenções que embasará os movimentos a serem aprovados em assembleia geral marcada para às 18h30 de sexta-feira que ratificará uma paralisação de advertência da categoria, para o dia 17/09/2024.

Ao JD1, a Secretaria de Administração (SAD) afirmou que foi constituído grupo de trabalho, com a participação de representantes da categoria, que está realizando um estudo da carreira e demais demandas dos servidores do Detran-MS.



"A SAD é uma secretaria que atua transversalmente na estrutura do Poder Executivo Estadual e um de seus eixos estratégicos é a Gestão de Pessoas. Dessa maneira, como política de valorização profissional, o Governo do Estado, por meio da SAD, incluiu em seu plano estratégico o Programa de Gestão de Pessoas para o Futuro, destinado a alinhar o desenvolvimento do servidor à prestação de serviços focada nas necessidades da sociedade, em consonância com as dinâmicas sociais, econômicas e ambientais que impactam a gestão pública e o mundo do trabalho", cita a nota.

