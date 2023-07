Estado cria grupo para gerenciar implementação do piso salarial da enfermagem

Para fazer valer o novo piso salarial para enfermeiros de R$ 4.750, conforme definido pela lei. O Estado criou um Grupo de Trabalho Interinstitucional para acompanhamento da implementação do piso do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem (R$ 3.325) e do Auxiliar de Enfermagem (R$ 2.375).



A medida publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (28), considera a necessidade de acompanhamento, estudos e deliberações para implementação do piso salarial nacional, tendo em vista que a União ainda não estabeleceu os critérios e parâmetros relacionados à transferência de recursos para a assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

O grupo será integrado pela Secretária de Estado de Administração, e oito membros representantes, um da Secretaria de Estado de Administração; um da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica; um da Secretaria de Estado de Saúde; três da Procuradoria-Geral do Estado; um da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul e 1 do Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social no Mato Grosso do Sul.



O Grupo de Trabalho Interinstitucional iniciará seus trabalhos após a publicação das designações dos membros representantes que serão indicados pelos dirigentes máximos dos órgãos ou entidades que representam.

