Estado cria zonas que definem gravidade em municípios

O Governo de Mato Grosso do Sul apresentou o primeiro resultado do Programa Prosseguir na manhã desta quinta-feira (16), onde aponta seis cidades, incluindo Campo Grande, com grau extremo na avaliação de risco.

Estabelecido para oferecer parâmetro às medidas que podem ser adotadas pelos municípios no combate ao novo coronavírus, o “Prosseguir” recomenda aos municípios que se encaixam no grau extremo, endureçam as medidas de combate ao coronavírus, assegurando o distanciamento social efetivo (lockdown) e melhorar a infraestrutura de atenção à saúde, conforme mostra a imagem abaixo.





Além de Campo Grande, Alcinópolis, Corpinho, Maracaju, Nioaque e Sidrolândia apresentam o grau extremo. “No caso dos municípios que apresentam grau extremo, recomendamos somente atividades econômicas essenciais. Quanto menor o grau de risco, maior a utilização dessas atividades”, explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck.

Verruck ainda ressaltou a preocupação de nenhum município apresentar grau baixo ou tolerável. “Todos os municípios apresentam grau médio, grau alto ou grau extremo. Essa é uma notícia que é por indicadores, mas todo nosso esforço é para que tenhamos mais municípios em graus menores em termos de gravidade”, afirmou.

Ainda de acordo com o que foi apresentado hoje, 14 municípios apresentam grau médio: Bataguassu, Caarapó, Deodápolis, Dourados, Glória de Dourados, Inocência, Ivinhema, Ladário, Miranda, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba e Rio Brilhante. O restante dos municípios apresenta grau alto.

