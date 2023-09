Estado de Antônio João é grave

Saiba Mais Geral Antônio João internado no Hospital do Coração

O estado de saúde do empresário e jornalista, Antônio João Hugo Rodrigues é considerado grave. Ele está internado no Hospital do Coração de Campo Grande.

De acordo com informações obtidas pelo JD1 Notícias, o jornalista teve uma parada cardíaca. Além disso, é portador de diabetes severa, o que agrava o caso.

Conforme já noticiado, o comunicador de 75 anos, já passou por um procedimento stent, para limpeza das artérias há alguns anos. O próximo boletim médico deve ser apresentado nesta terça-feira (19).

