Estado de saúde de idosa atropelada no Nova Lima ainda é grave

O estado de saúde de Jerônima Felipe de Paula, 73 anos, ainda é considerado grave e instável, ela foi atropelada na quinta-feira (21), na rua Jerônimo de Albuquerque, bairro Nova Lima.

De acordo com a assessoria da Santa Casa, hospital para onde foi encaminhada, dona Jerônima passou pelo procedimento cirúrgico “craniotomia descompressiva”, método indicado para a redução imediata da pressão intracraniana. Ela ainda aguarda vaga no Centro de Terapia Intensiva (CTI).

Dona Jerônima teria saído de uma igreja e seguia para um mercado no momento do acidente. Testemunhas relataram que a idosa atravessou a rua sem olhar se vinha carro. A condutora do veículo disse que não deu tempo de evitar o atropelamento.

Com a colisão, a idosa bateu a cabeça no chão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a socorreu e encaminhou para a Santa Casa.

