Estado decreta ponto facultativo na Quinta-Feira Santa

Tendo em vista o feriado nacional do dia 18 de abril (Sexta-feira Santa), o Governo do Estado decretou ponto facultativo no dia 17 de abril para as autarquias

A medida vale para os órgãos e para as entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual.



São exceção as unidades e os serviços considerados essenciais que, por sua natureza, não possam ser paralisados ou interrompidos, como os atendimentos em unidades de saúde, coleta de lixo e tratamento de esgoto.

