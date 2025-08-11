Menu
Menu Busca segunda, 11 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Estado inaugura primeira Agência Integrada no Comper Itanhangá

O local oferecerá serviços do Detran-MS com o posto de identificação da Sejusp

11 agosto 2025 - 11h23Sarah Chaves, com Detran-MS
Foto: Ascom DetranFoto: Ascom Detran  

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul entrega nesta segunda-feira (11) a primeira Agência Integrada do Detran-MS com o Posto de Identificação da Sejusp, localizada no 1º piso do Comper Itanhangá, em Campo Grande. A nova unidade traz um modelo inovador que une conveniência, agilidade e economia de recursos públicos para o cidadão sul-mato-grossense.

Essa Agência Integrada é pioneira ao reunir em um só local os serviços do Departamento Estadual de Trânsito com o Posto de Identificação, permitindo que os usuários realizem procedimentos relacionados a veículos, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e, simultaneamente, a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), o Novo RG.

A escolha do Comper Itanhangá, um ponto central e de fácil acesso, otimizando tempo e reduzindo burocracias. A unidade conta ainda com terminais de autoatendimento do Detran-MS, ampliando a inovação no atendimento.

O projeto está alinhado ao Plano Plurianual 2024-2027, que visa consolidar Mato Grosso do Sul como um estado “inclusivo, próspero, verde e digital”. 

Para o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, essa parceria representa uma evolução significativa. “Nosso objetivo é simplificar a vida do cidadão e, com essa nova unidade, estamos levando o serviço de emissão do Novo RG – um documento fundamental para a vida civil – para mais perto da população. Esta integração não apenas otimiza o tempo do cidadão, que agora encontra serviços essenciais em um só local", destaca

O modelo implantado no Comper Itanhangá será replicado em outras cidades, com a próxima unidade prevista para o centro de Dourados, onde a integração será ainda maior, incluindo a Secretaria de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead).

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Influenciadora Maria Berklian, a "Rainha do Brasil", morre aos 86 anos
Geral
Influenciadora Maria Berklian, a "Rainha do Brasil", morre aos 86 anos
Demi Lovato e Joe Jonas revivem sucessos de Camp Rock em show dos Jonas Brothers
Geral
Demi Lovato e Joe Jonas revivem sucessos de Camp Rock em show dos Jonas Brothers
Pavilhão Nacional -
Brasil
Hasteamento da bandeira nacional passa a ser rotina diária no Palácio da Justiça
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
MPMS investiga pagamentos de gratificações na Câmara de Ribas do Rio Pardo
Conselho Federal da OAB, em Brasília -
Brasil
OAB destaca defesa da democracia em mensagem pelo Dia do Advogado
Centro de Sustentabilidade da Fiems
Geral
Fiems conquista Selo Prata do GHG Protocol por transparência na descarbonização
Gerolina da Silva Alves (PSDB) -
Interior
Acordo entre prefeita de Água Clara e MPMS encerra investigação por autopromoção
Leandro Ferreira Luiz Fedossi -
Interior
TCE pressiona prefeito de Nova Andradina a cobrar dívida de ex-vereador
Unei Dom Bosco -
Justiça
Defensoria pede na Justiça água quente para banho de internos da Unei na Capital
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
MP investiga contratação direta de empresa por R$ 840 mil em Glória de Dourados

Mais Lidas

Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Fim de Semana
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Mãe e filha foram mortas pelo sargento
Polícia
No Dia dos Pais, sargento do Exército mata esposa e filha; morreram abraçadas
Moradores devem comparecer ao Pátio Central Shopping nos próximos dias 11 e 12
Cidade
Mais 400 pessoas são convocadas para o Programa de Locação Social na Capital
Foto: G1
Polícia
Grave acidente em rodovia deixa quatro mortos, incluindo uma criança