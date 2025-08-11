Estado inaugura primeira Agência Integrada no Comper Itanhangá

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul entrega nesta segunda-feira (11) a primeira Agência Integrada do Detran-MS com o Posto de Identificação da Sejusp, localizada no 1º piso do Comper Itanhangá, em Campo Grande. A nova unidade traz um modelo inovador que une conveniência, agilidade e economia de recursos públicos para o cidadão sul-mato-grossense.

Essa Agência Integrada é pioneira ao reunir em um só local os serviços do Departamento Estadual de Trânsito com o Posto de Identificação, permitindo que os usuários realizem procedimentos relacionados a veículos, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e, simultaneamente, a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), o Novo RG.

A escolha do Comper Itanhangá, um ponto central e de fácil acesso, otimizando tempo e reduzindo burocracias. A unidade conta ainda com terminais de autoatendimento do Detran-MS, ampliando a inovação no atendimento.

O projeto está alinhado ao Plano Plurianual 2024-2027, que visa consolidar Mato Grosso do Sul como um estado “inclusivo, próspero, verde e digital”.

Para o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, essa parceria representa uma evolução significativa. “Nosso objetivo é simplificar a vida do cidadão e, com essa nova unidade, estamos levando o serviço de emissão do Novo RG – um documento fundamental para a vida civil – para mais perto da população. Esta integração não apenas otimiza o tempo do cidadão, que agora encontra serviços essenciais em um só local", destaca

O modelo implantado no Comper Itanhangá será replicado em outras cidades, com a próxima unidade prevista para o centro de Dourados, onde a integração será ainda maior, incluindo a Secretaria de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead).

