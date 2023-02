Estado investe R$ 5,2 milhões para recapear avenidas de São Gabriel do Oeste

O investimento na restauração das avenidas Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek no município de São Gabriel do Oeste será de R$ 5,2 milhões, em contrato da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos com a empresa AR Pavimentação e Sinalização.

Na avenida Juscelino Kubitschek, os serviços vão começar pelo cruzamento com a rua Elvino Ramos Nogueira e terminar na altura da rua Pernambuco. Já na avenida Getúlio Vargas, os trabalhos começarão no ponto da rua Elvino Ramos Nogueira e terão fim no cruzamento com a rua Pedro Nicaretta.

Conforme o projeto, serão 68,5 mil m² de recapeamento. Segundo o documento publicado no Diário Oficial, o prazo para execução da obra é de 240 dias consecutivos, contados da data do recebimento da Ordem de Início dos Serviços (OIS), que deve ser assinada nos próximos dias.

