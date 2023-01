Estado lança campanha de conscientização, 'vença a Dengue sem Zum Zum Zum'

‘Vença a Dengue sem Zum Zum Zum. Mantenha o quintal limpo. É pá pum” será lançada nesta sexta-feira (27), pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

A campanha traz a personagem da ‘vovó’ que representa a figura do cuidado e que incentiva todos a fazerem as medidas simples de combate à dengue que muitos conhecem mais acabam não praticando no dia a dia. A ideia foi construir uma campanha que incentivasse a população a praticar o combate efetivo contra a dengue por meio de medidas simples.

O VT de televisão remete a filmes de sucesso no cinema, como ‘Sinais’, ‘Karatê Kid’ e o ‘O bom, o mau e o feio’, além de fazer a fusão entre a animação e a realidade do dia a dia no mesmo roteiro, com o intuito de atingir todas as faixas etárias da população para que todos se unam neste combate necessário ao mosquito da dengue.

As Secretarias Estaduais de Saúde e Educação vão realizar ações de conscientização da população em suas áreas de atuação e terá atividades durante todo o ano, com ênfase nas épocas de chuvas.

