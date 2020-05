Estado paga servidores amanhã e prefeitura na quinta-feira

Os servidores municipais e estaduais irão receber o salário ainda nesta semana, segundo secretários do Governo do Estado e da Prefeitura de Campo Grande.

Segundo o o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Corrêa Riedel, em live no perfil do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul no Facebook, o salário dos servidores públicos estaduais será integral e será pago nesta quarta-feira (6), mas só estará disponível para saque na quinta-feira (7).

Já a Prefeitura de Campo Grande, a previsão é que o salário seja depositado na conta dos servidores municipais na quinta-feira (8), mas disponível apenas na sexta-feira (8) na conta. A informação é do secretário municipal de Planejamento e Finanças, Pedro Pedrossian Neto ao JD1 Notícias.

