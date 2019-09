Estado pagará servidores na quarta-feira

Os salários dos 81.682 servidores públicos estaduais – incluindo ativos, inativos e pensionistas – serão depositados nesta quarta-feira (4) e estarão disponíveis para o saque na quinta-feira (5).

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), a folha salarial referente ao mês de agosto tem valor de R$ 446.499.965,98. O aumento em relação ao mês anterior refere-se à contratação dos professores convocados.

Apesar da crise financeira em todo o país, o Governo do Estado tem mantido em dia os salários do funcionalismo público de Mato Grosso do Sul, com pagamento até o 5º dia útil de cada mês.

