Estado prorroga atuação da Patrulha Ambiental da Semadesc em quatro municípios

A atuação da Patrulha Ambiental cedida pela Secretaria Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) na implantação de ações e projetos de manejo e conservação de solo e água, nas áreas de contribuição das Bacias Hidrográficas dos Rios Betione, Formoso, da Prata e Salobra foi prorrogada pelo Governo do Estado.

A vigência das equipes que atuam nos municípios de Bodoquena, Jardim, Bonito e Miranda em parceria com instituições públicas e privadas foi estendida de 30 de abril de 2025 para 30 de abril de 2026 em conformidade com o Plano Estadual de Manejo e Conservação de Solo e Água (PROSOLO).



Em 2024 as equipes iniciaram os trabalhos de conservação de solo e água em Bonito e Jardim. A adequação de estradas integradas com áreas de produção agrícola e pecuária, buscam as melhores condições de produzir em harmonia com a preservação dos recursos naturais.



Indiretamente, o turismo é beneficiado com a implantação dessas práticas conservacionistas, pois a melhoria da trafegabilidade e a segurança das vias é uma consequência natural.

Outras regiões estão mapeadas para que os trabalhos sejam realizados pelo PROSOLO.



