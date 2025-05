Estado prorroga atuação de grupo de trabalho para agilizar procedimentos da Deam

Saiba Mais Polícia Riedel ordena e novo grupo de trabalho vai desafogar demanda reprimida na Deam

Em Portaria assinada pelo delegado-geral de Polícia Civil, Lupercio Degerone e publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (22), o Grupo de Trabalho instalado para dar mais celeridade nos trabalhos da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) foi prorrogado.



Em 20 fevereiro o grupo foi criado, com o objetivo de atuar durante 90 dias e foi prorrogado por igual período (até 20 de agosto) para a análise das ocorrências registradas na Delegacia que não resultaram na instauração de procedimento ou que possuem providências pendentes.



A organização é responsável por propor medidas e fluxos de trabalho para otimizar e garantir a celeridade na tramitação dos procedimentos.

O grupo foi instituído por ordem do governador Eduardo Riedel em fevereiro após uma série de reuniões por melhorias no atendimento da Deam devido a críticas com relação à condução de um caso de violência doméstica, que se consumou em feminicídio - caso Vanessa Ricarte.



