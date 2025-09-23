Menu
Estado realiza treinamento para nova etapa da Caravana da Castração nesta quarta-feira

A capacitação acontece das 8h às 15h, no auditório do Museu da Imagem e do Som (MIS)

23 setembro 2025 - 19h30

O Governo de Mato Grosso do Sul realiza nesta quarta-feira (24), em Campo Grande, o treinamento dos pontos focais da 3ª região do Estado que receberá a Caravana da Castração. A capacitação acontece das 8h às 15h, no auditório do Museu da Imagem e do Som (MIS), localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro.

O encontro, promovido pela Suprova (Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal), vinculada à Setesc, tem como foco alinhar estratégias logísticas e garantir atendimento seguro e eficiente nos 17 municípios que fazem parte da nova etapa da Caravana.

Desde o início da iniciativa, mais de 8 mil animais já foram castrados, microchipados e medicados, em 19 cidades. A ação é apoiada pelo sistema SigPet, plataforma de cadastro e agendamento, que ultrapassou 16 mil registros em todo o Estado.

As atividades da terceira região começam em 8 de outubro, em Nova Alvorada do Sul, e seguem até 10 de dezembro, em Iguatemi. Em janeiro, a Caravana entra na fase final, com atendimento à região da Grande Campo Grande.

“A Caravana da Castração é uma política pública inédita, que coloca Mato Grosso do Sul como referência nacional em proteção animal”, afirma o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda.

“Cada treinamento é essencial para garantir que o município esteja preparado, com qualidade, transparência e respeito à causa animal”, reforça o superintendente da Suprova, Carlos Eduardo Rodrigues.

A iniciativa também desperta o interesse de novos municípios, que buscam aderir ao projeto por meio da Suprova e da Setesc.

