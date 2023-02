Estado reduz ICMS para pequenos produtores que fornecem à Rede Estadual de Ensino

Buscando garantir a merenda escolar para os alunos da Rede Estadual de Ensino, o Governo do Estado, por meio da SEFAZ-MS (Secretaria Estadual de Fazenda), concedeu isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em operações internas com produtos hortícolas regionais aos pequenos produtores pertencentes a associações do Estado.

O secretário de Fazenda, Flavio Cesar, explica que a proposta estende um benefício antes concedido apenas as cooperativas, e que dada a mesma finalidade dos pequenos produtores, faz sentido a isenção do imposto.

“Agora, tanto a transferência entre estabelecimentos da cooperativa e/associação e a primeira operação, de saída do produtor rural para a cooperativa e/ou associação também serão beneficiadas. É uma forma de promover Justiça fiscal e ao mesmo tempo garantir alimentos saudáveis às nossas crianças da educação pública no Estado de Mato Grosso do Sul”, comentou.

A presidente da Associação de Mulheres do Assentamento Monjolinho (AMAM), Maria da Penha Macedo da Cruz, 62 anos, conta que a medida garante mais investimento para a agroindústria do Estado.

“Nossa associação tem 10 anos de existência, tem prédio, uma agroindústria equipada, um veículo que ganhamos de doação. Então, essa isenção vai ajudar a pagar as contas e garantir mais dinheiro para nossas famílias”, comemorou.

