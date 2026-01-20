Menu
terça, 20 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Geral

Estado reforça estratégia integrada para controle do Aedes aegypti em MS em 2026

Governo intensifica ações com municípios, amplia novas metodologias e prioriza padronização no combate ao mosquito

20 janeiro 2026 - 16h49Taynara Menezes    atualizado em 20/01/2026 às 17h53
A atuação prioriza a padronização das medidas de controle vetorialA atuação prioriza a padronização das medidas de controle vetorial   (Foto: Kamilla Ratier)

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), iniciou 2026 com uma estratégia estadual integrada para o controle do Aedes aegypti, alinhando ações técnicas com todos os municípios para enfrentar o período de maior risco de proliferação do mosquito.

A atuação prioriza a padronização das medidas de controle vetorial, apoio técnico às gestões municipais e execução regionalizada das ações em todo o Estado. Entre as principais frentes estão o fortalecimento do bloqueio químico, com uso de bomba costal motorizada, e a ampliação da Borrifação Residual Intradomiciliar (BRI), que passa a ser realizada por todos os municípios neste ano.

A BRI consiste na aplicação de inseticida com efeito residual em pontos estratégicos, especialmente locais com grande circulação de pessoas, garantindo proteção por várias semanas. Segundo o coordenador estadual de Controle de Vetores, Mauro Lúcio Rosário, o foco é garantir que as ações sejam executadas conforme as diretrizes nacionais e adaptadas à realidade de cada região.

Outra estratégia em fase final de implantação é o uso de ovitrampas nos 79 municípios, com apenas nove ainda pendentes. A SES também ampliou o uso das Estações Disseminadoras de Larvicida (EDLs), que utilizam o próprio mosquito para levar o larvicida a criadouros de difícil acesso, ampliando a eficácia do controle.

O plano estadual inclui ainda capacitação contínua das equipes municipais, com reuniões técnicas, treinamentos e encontros online, além do fortalecimento das visitas domiciliares, consideradas a principal ferramenta de prevenção. A meta da SES é que todos os municípios realizem esse tipo de ação em 2026.

De acordo com a gerente de Doenças Endêmicas da SES, Jéssica Klener, o cenário epidemiológico exige atenção permanente, já que os casos de dengue neste início de ano estão ligeiramente acima do registrado no mesmo período do ano passado, e há transmissão de chikungunya em alguns municípios.

A SES reforça que o sucesso da estratégia estadual depende também da participação da população. A orientação é que os moradores dediquem ao menos 10 minutos por semana para eliminar recipientes que acumulam água, reduzindo os focos do mosquito e fortalecendo as ações de prevenção ao longo de 2026.

