Estado repassa R$ 1,9 milhão para realização de provas do Laço Comprido 2025

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso Do Sul (Fundesporte) assinou um termo de fomento junto a Federação de Clubes de Laço do Mato Grosso do Sul no valor de R$ 1.994.300,00 a ser liberado de acordo com o Plano de Trabalho.



O apoio financeiro é para execução das ações do Encontro Estadual De Provas De Laço Comprido-2025.



O Termo de Fomento ficará vigente até 30 de dezembro de 2025.





Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também