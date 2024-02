Estados Unidos estuda aporte de US$ 47 milhões ao Fundo Amazônia

Os Estados Unidos da América estudam um novo aporte, no valor de US$ 47 milhões (cerca de R$ 230 milhões na cotação atual), ao Fundo Amazônia, o consórcio internacional que tem como objetivo auxiliar o Brasil em ações de combate ao desmatamento na região.

A informação foi dada pelo secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, durante reunião nesta quarta-feira (21) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, em Brasília.

Em outubro do ano passado, os EUA já fizeram um aporte inicial de US$ 3 milhões ao fundo. Os valores fazem parte de uma contribuição de US$ 500 milhões ao Fundo, anunciadas em abril de 2023 pelo presidente norte-americano Joe Biden.

