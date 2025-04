Estande da prefeitura na Expogrande tem apresentação musical neste domingo

O estande da prefeitura de Campo Grande na 85ª Expogrande terá atrações voltadas para a arte neste domingo (6), dando início, a partir das 15h, a uma mostra com destaque ao artesanato e à pintura.

A partir das 18h30, a apresentação musical será do músico, acordeonista e compositor Marlon Maciel, nome de peso artístico na Capital, com quase 30 anos de carreira e vários álbuns lançados.

O estande da prefeitura funciona diariamente, das 9h às 21h, com programação gratuita diária, que conta com palestras, oficinas e workshops, com foco na inovação, tecnologia, empreendedorismo e desenvolvimento econômico.

