Estande de MS chama a atenção em feira internacional

Um estande de Mato Grosso do Sul fez sucesso durante a Exposição Pioneiros do Chaco, em Loma Plata, no Paraguai. O local estava sendo divido pelos quatro municípios da região sudoeste que integram a Rota Pantanal Bonito, sendo eles Porto Murtinho, Bonito, Jardim e Bodoquena.

A feira reúne os maiores produtores e empresas do agronegócio do país durante cinco dias. O estande de MS foi um dos mais visitados, confirmando o interesse dos paraguaios em conhecer as belezas naturais do estado. O espaço estava mostrando um pouco alguns atrativos dos quatro destinos através de vídeos, folhetagem e painéis.

O estande de Mato Grosso do Sul na feira recebeu também grandes empresários e lideranças políticas do Paraguai, como os vice-ministros da Economia, Pedro Mancuello, e Juan Villalba, da Agricultura e Pecuária, e o governador do Departamento de Boqueron, Dario Medina. Todos deixaram sua assinatura no painel de quatro metros, colocado no espaço pela prefeitura murtinhense, com uma imagem de maquete digitalizada da ponte em construção no Rio Paraguai.

O Detran e a Polícia Rodoviária Federal apoiaram a iniciativa dos municípios e fizeram uma apresentação para representantes das colônias menonitas focada na segurança dos estrangeiros nas rodovias do Brasil, desde documentação exigida, legislação e fiscalização.

O prefeito de Porto Murtinho anunciou que a prefeitura está finalizando um acordo com a Polícia Federal, onde o município será autorizado, em caráter excepcional, a emitir o “permisso” para entrada no Brasil aos paraguaios e outros estrangeiros que cruzarem pela fronteira com o vizinho país. “Vamos criar um posto para atendimento para garantir um tratamento de forma diferenciada, enquanto não seja construída a nossa aduana”, explicou.

