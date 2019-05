Estão abertas as inscrições para a 28ª edição do Levanta Juventude

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude (Semju), abre inscrições para o 28º Levanta Juventude. Ao todo, o programa já realizou a capacitação profissional de mais de 5.300 jovens, de 15 a 29 anos.

Segundo o subsecretário Maicon Nogueira, a realização de mais uma edição acontece em três momentos, envolvendo a parceria do setor público e privado, participação dos palestrantes e dos jovens. “O Programa Levanta Juventude parte da sensibilidade de todos os envolvidos e principalmente da administração do prefeito Marquinhos Trad”, explica Maicon.

O evento acontecerá no auditório 2 do complexo multiuso da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). A abertura da 28ª Edição do Programa Levanta Juventude será do dia 10 a 14 do mês de junho. O curso será de segunda a sexta-feira das 13h às 17h30.

As palestras e dinâmicas abordarão temas como: Marketing Pessoal, Dicção, Oratória, Empregabilidade, Liderança, empreendedorismo, habilidade comportamental, inteligência emocional e elaboração de currículo.

Para participar do 28° Levanta Juventude, basta ligar para 3314-3577, ou ir à sede da Semju, na Rua 15 de Novembro, 532, centro.

Deixe seu Comentário

Leia Também