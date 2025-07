Estão abertas as inscrições para o concurso da Polícia Civil com salário de R$ 6,5 mil

Anunciado pelo governador Eduardo Riedel, o edital para o concurso público para preencher cargos na Polícia Civil, foi divulgado na edição desta quarta-feira (16), no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.



São 400 vagas para provimento em cargo efetivo da categoria funcional de Agente de Polícia Judiciária, sendo 300 vagas na função de Investigador de Polícia Judiciária e 100 vagas na função de Escrivão de Polícia Judiciária. Deste total, 80 são para cotistas negros, 12 para indígenas e 20 destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD).

Para ambas as funções é necessário ter ensino superior completo, em nível de graduação, em qualquer área e CNH, no mínimo categoria B. Os profissionais cumprirão carga horária de 40h semanais, com remuneração de R$ 6.569,53.



As inscrições tem uma taxa de R$ 210,48 e serão realizadas exclusivamente entre o dia 16 de julho de 2025 às 23h59 min do dia 7 de agosto de 2025, pelo portal da banca organizadora responsável pelo certame https://www.avalia.org.br/ .

Isenção

Os candidatos que cumpriremos requisitos para solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição, deve fazê-lo entre o dia 16 de julho de 2025 às 15h min do dia 21 de julho de 2025.

Provas

A prova escrita objetiva terá duração de 5 horas, e será realizada na data provável de 14 de setembro de 2025, no período vespertino em Campo Grande, em data, horário e locais a serem divulgadas por meio de edital próprio que ficará disponível no portal da Avalia.Org e no Cartão de Informação do Candidato, que poderá ser emitido a partir de 8 de setembro de 2025.

Mais informações estão disponíveis no Diário Oficial nº 11.887, a partir da página 109 .

Veja as demais datas







