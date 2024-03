EstÃ£o abertas as inscriÃ§Ãµes para servidores da SAS em programa de atenÃ§Ã£o Ã  saÃºde mental

Com objetivo de sensibilizar os profissionais da SAS a adotarem uma vida mais saudável, reduzindo o desenvolvimento e gravidade do adoecimento mental, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), está com inscrições abertas para o programa “Cuidando de Quem Cuida”.

O programa coordenado pela Gerência de Gestão do Trabalho e Educação Permanente, oferece serviços que compõem o programa de atenção à saúde mental e qualidade de vida do trabalhador

Os serviços que estão com inscrições abertas são para:

- Plantão Psicológico, que consiste em um atendimento psicológico individual para os servidores que estiverem vivenciando algum tipo de sofrimento ou adoecimento emocional.

- Grupo Reflexivo Multidisciplinar, que realiza atendimento grupal conduzido por equipe multidisciplinar (enfermagem, fisioterapia, psicologia, educação física, nutrição, música e estética) propondo uma reflexão quanto à temáticas relacionadas com a saúde mental de modo ampliado e qualidade de vida no trabalho.

- Oficina em Saúde Mental, que se configura em atendimento grupal conduzido pela psicologia em que são vivenciadas situações que podem contribuir de modo prático para uma melhor qualidade de vida e saúde mental no trabalho.

Todos os serviços são gratuitos e realizados por meio de parceria com instituições de ensino superior com a devida orientação e supervisão dos docentes.

Os servidores que tiverem interesse em utilizar os serviços podem realizar a inscrição por meio do endereço eletrônico https://forms.gle/nrNbkBZUDaT91NMz5 ou pelo telefone da Gerência de Gestão do Trabalho e Educação Permanente 3314-4482 Ramal 6000.

De acordo com a gerente de Gestão e Informação do Trabalho do Suas, Elaine Telles, após a inscrição a equipe do programa entrará em contato para os devidos agendamentos. “As inscrições ficarão abertas durante o ano todo, de forma permanente e conforme forem sendo montados os grupos, vamos chamando as pessoas”, explicou.

