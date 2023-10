Estão abertas as votações do concurso "Lata Mais Bonita do Brasil"

Com a inscrição de 237 rótulos de 85 cervejarias, o concurso “Lata Mais Bonita do Brasil” chegou em sua fase de votação, e com 10 finalistas disputando o título, o público já pode fazer sua escolha, e a votação segue aberta até o dia 2 de novembro.

Esta é a segunda etapa do concurso, realizado pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas), que espera repetir o sucesso das edições anteriores da premiação.

“Tivemos uma grande adesão nesta terceira edição do concurso, o que nos enche de alegria, orgulho e expectativa para premiar a lata mais bonita do nosso país. Neste ano, participam em uma só categoria micro, médias e grandes cervejarias, colocando os participantes em um mesmo patamar de competição em termos criativos, o que gera mais diversidade e igualdade na premiação”, explica Cátilo Cândido, presidente executivo da Abralatas.

As 237 latas inscritas foram avaliadas por um júri especializado em design, artes plásticas, artes visuais, marketing e profissionais que lidam com a embalagem, levando em conta a criatividade, a beleza estética, a adequação ao produto e a clareza na comunicação, selecionando as dez finalistas.

As latinhas ganhadoras serão anunciadas em dezembro. Para garantir uma competição justa, há uma auditoria externa que acompanha o concurso, para garantir lisura nas três fases da premiação.

Para votar na sua favorita, basta acessar o site do concurso “Lata Mais Bonita do Brasil” e votar nas opções para 1º, 2º e 3º lugares. Vale lembrar que cada pessoa só pode votar uma vez.

Deixe seu Comentário

Leia Também