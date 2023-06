Esteticista morre após passar por abdominoplastia realizada por enfermeiro

A morte da esteticista Erinalva de Jesus Dias, de 37 anos, é investigada pela Polícia Civil do Maranhão. Ela morreu após ser submetida a uma cirurgia realizada por um enfermeiro, que não teve o nome divulgado.



A vítima morreu na última sexta-feira (2), dois dias depois de passar pelo procedimento.



A polícia civil do Maranhão informou que a paciente deu entrada no Hospital Municipal de Lago dos Rodrigues, no dia 31 de maio, para passar por uma abdominoplastia, cirurgia plástica para remoção de gordura abdominal.



Informações preliminares indicam que a operação foi realizada por um enfermeiro não habilitado para este procedimento



Durante a cirurgia, Erinalva passou mal e precisou ser transferida para a UTI do Hospital Regional de Bacabal, onde morreu na sexta-feira (02).



De acordo com a CNN, a sobrinha da vítima, Yraiane de Jesus, contou que sua tia se preparava para esta operação desde março deste ano. Ela teria relatado a parentes próximos que o procedimento seria realizado por um médico, que se apresentou como Alberto Rodrigues. Ainda segundo familiares, a paciente não teria conhecimento de que o profissional era um enfermeiro. Yraiane conta que a tia pagou R$ 5 mil pela abdominoplastia.



A polícia civil deve ouvir, nos próximos dias, o enfermeiro responsável pelo procedimento e outros funcionários do Hospital de Lago dos Rodrigues para apurar a dinâmica e circunstâncias do ocorrido.



Em nota, a direção do hospital lamentou o episódio e disse que instaurou um procedimento administrativo para apurar os fatos, que não tiveram envolvimento da equipe de profissionais que estava de plantão.

