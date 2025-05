Estudante de Campo Grande vence etapa estadual em concurso internacional do Correios

O 54º Concurso Internacional de Redação de Cartas, realizado no Brasil pelos Correios teve como vencedora da etapa estadual, a aluna Luísa Portella Vinhosa, do 9º ano do Colégio Maria Montessori, em Campo Grande



A estudante e a instituição de ensino receberão premiações de R$ 2,3 mil e R$ 2,5 mil, respectivamente, conforme o regulamento.

Nesta edição, os jovens foram convidados a escrever sobre a importância da imensidão dos oceanos. Com o tema “Imagine que você é o oceano. Escreva uma carta a alguém para explicar-lhe por que ele deveria cuidar de você e como deveria fazê-lo”, os participantes tiveram a chance de expressar sua consciência ambiental em uma mensagem ao mundo.



Luísa abraçou o tema. "Meu querido e intrigante ser humano, mil vidas de sua espécie não seriam o suficiente para começar a compreender quão velho eu sou. (...) Sou o oceano, o vazio que engole a vida e a germina dentro de si, as águas que carregam memórias do início dos tempos. Sou uma coletividade da mesma molécula, repetida bilhões de vezes, para formar a morada de um quarto de vida na Terra". Em outro trecho, a carta faz um apelo. "Com a mesma eficiência que me danifica, a humanidade poderia se dedicar a me reconstruir e permitir que a vida em mim se regenere, mesmo que tenha que se adaptar a algumas novas condições".

A segunda e o terceiro colocados estaduais são: Camila de Oliveira Guedes, do 8º ano do Colégio Maria Montessori, em Campo Grande, e Sthepanno Enzo da Silva Nascimento, do 6º ano da Escola Municipal Pedro Paulo de Medeiros, em Corumbá.

Já as primeiras colocadas na etapa nacional são: Beatriz Kfouri Azevedo, da Maple Bear Aracaju, em Aracaju/SE; Ana Luíza Costa Silva, da Associação Educacional Professora Noronha, em Dom Pedro/MA; Sâmia Gabriele Freitas Costa, do Centro Educacional Contexto, em Parnaíba/PI.

No Brasil, o certame é desenvolvido em três fases: escolar, estadual e nacional, onde são selecionadas as três melhores redações. Destas, a primeira colocada irá representar o Brasil na fase internacional, que é de responsabilidade da UPU.



Segundo país mais bem colocado no Concurso, o Brasil conquistou 3 medalhas de ouro, 2 medalhas de bronze e 6 menções honrosas. O país só fica atrás da China.



