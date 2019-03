Estudante é encontrado enforcado, na residência que alugava

Da redação com informações do site Ivinotícias

Mateus Dionísio Molina de Oliveira, 17 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (28), na residência que alugava, em Ivinhema.

De acordo com o site Ivinotícias, foram os vizinhos do adolescente que o encontraram morto. Ele estava com uma corda presa ao pescoço e não haviam sinais de violência no local, o que aumenta a possibilidade de que ele tenha cometido suicídio.

Mateus morava há pouco tempo no município e estudava biologia. Informações apontam que a vítima já tinha problemas psicológicos. A família de Mateus reside em Regente Fejo, interior de São Paulo.

Deixe seu Comentário

Leia Também