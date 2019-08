Estudante sai para buscar nota de prova e desaparece

O estudante de direito John Figueredo Torraca, 22 anos, está desaparecido desde segunda-feira (12), quando saiu de casa para ir até a Faculdade de Mato Grosso do Sul (Facsul), em Campo Grande.

A família registrou boletim de ocorrência do desaparecimento na terça-feira (13). E segundo Luís Torraca, o pai de John, ele saiu de casa dizendo que na Facsul verificar uma nota de uma prova de matéria online do último semestre do curso de direito.

O rapaz saiu de casa e pegou um ônibus, ele saiu apenas com os documentos pessoais e o aparelho celular, mas as ligações são encaminhadas direto para a caixa de mensagem, conforme a família.

O pai de John foi até a faculdade e foi informado que o rapaz não foi na instituição conforme havia contado ao pai por telefone. Seo Luís informou ao JD1 Notícias que John não possui vícios e não trabalhava para se dedicar apenas ao curso.

Amigos, outros familiares e hospitais da cidade foram procurados, mas ninguém tem notícias do rapaz.

Informações sobre o paradeiro de John podem ser repassadas à polícia, pelo 190 ou 99273-0159 Luís Torraca pai ou 99331-9402 do irmão Matheus Torraca.

Deixe seu Comentário

Leia Também