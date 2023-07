Estudantes de MS vão disputar torneio de robótica no Rio de Janeiro

O Festival Sesi de Robótica Off Season realizado pelo Sesi nacional no Rio de Janeiro terá estudantes de cinco unidades da Escola Sesi em Mato Grosso do Sul.

O evento ocorre entre os dias 2 e 5 de agosto na Marina da Glória, na capital fluminense no torneio que vai reunir 90 equipes, com 6 a 10 integrantes cada, de 24 estados brasileiros.

Os estudantes das séries finais do ensino fundamental e do ensino médio competem em uma das três modalidades - F1 in Schools, FIRST Tech Challenge (FTC) e FIRST Robotics Competition (FRC) -, que envolvem desde réplicas de carros de Fórmula 1 a robôs que chegam a 2 metros de altura e 56 kg.

Mato Grosso do Sul será representado por cinco equipes: Tera Robotics, de Três Lagoas (FTC); Peregrine Race, de Campo Grande (F1); Tech Vikings, de Naviraí (FRC); Tupitech, de Corumbá (FTC); e BR Racing, de Dourados (F1).

Washington Luiz de Oliveira, articulador da robótica educacional na Rede Sesi MS de educação, destaca o papel transformador da robótica na vida dos alunos.“É inspirador ver o engajamento deles desenvolvendo os projetos e correndo atrás de parceiros, o quanto eles avançam e crescem a cada dia mais, tanto no aspecto pessoal como profissional. Mato Grosso do Sul terá uma participação expressiva no torneio, e as expectativas da equipe pedagógica e de educação tecnológica são altas”, afirmou.

Modalidades

F1 in Schools

Os alunos modelam e constroem um carro em miniatura de Fórmula 1, que corre em uma pista reta de 20 metros impulsionado por um cilindro de CO2. Os estudantes também são avaliados pelos diversos recursos que utilizam para projetar, modelar, construir e programar os robôs e as miniaturas de carros da Fórmula 1; além de projetos sociais com a comunidade e do plano de marketing e da gestão financeira das equipes.

FTC

Os estudantes constroem e programam robôs de médio porte, de até 19kg, a partir de um kit de peças reutilizáveis para que eles cumpram atividades, como carregar discos e blocos, em uma arena.

FRC

Os competidores constroem e programam robôs de porte industrial, que chegam a 56 kg e 2 metros de altura, para realizarem tarefas em uma arena.

