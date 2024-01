Estudantes de direito poderão fazer estágio na Comarca de Caarapó

Sarah Chaves, com informações do TJMS

As inscrições para o processo seletivo de estágio para acadêmicos de Direito na comarca de Caarapó acontecem de 15 a 19 de janeiro para alunos regularmente matriculados do primeiro ao antepenúltimo semestre, e as inscrições podem ser feitas na Secretaria do Foro, das 12 às 18 horas.

As provas serão realizadas no dia 30 de janeiro, das 14 às 17 horas, no Fórum da comarca, que fica estabelecido na Av. D. Pedro II, 1.700, Vila Planalto, em Caarapó. A prova conterá uma redação e 10 questões objetivas de Língua Portuguesa.

O candidato deverá apresentar-se no local das provas com, no mínimo, 30 minutos de antecedência ao horário de início das provas, portando documento de identificação com foto, protocolo de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta. O caderno de provas será liberado aos candidatos após 60 minutos do início da prova.

O gabarito será divulgado a partir de 48 horas após a data de realização das provas e a listagem com o nome e pontuação dos candidatos classificados será afixada na entrada do prédio do Fórum a partir do dia 2 de fevereiro. O resultado final será divulgado em uma listagem geral, por ordem de classificação, com o nome de todos os candidatos aprovados.

O estágio terá validade de um ano, com exercício de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira, com direito a bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.

