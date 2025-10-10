Estudantes de escolas públicas são premiados por ações de combate ao trabalho infantil

Na tarde desta sexta-feira (10), o auditório do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) foi palco de celebração e reconhecimento durante a cerimônia de premiação da etapa estadual do Prêmio MPT na Escola 2025. O evento homenageou alunos e professores da rede pública que se destacaram com produções voltadas ao combate ao trabalho infantil e à promoção dos direitos de crianças e adolescentes.

Com apresentações artísticas, cartazes e músicas, estudantes de 14 municípios mostraram como o tema foi trabalhado de forma criativa e transformadora dentro das escolas. A presença dos personagens da Liga do Bem, como Superman e Supergirl, trouxe um toque lúdico e reforçou a mensagem de que lutar contra a exploração infantil também é um ato de heroísmo.

A procuradora-chefe do MPT-MS e gerente nacional do projeto, Cândice Gabriela Arosio, destacou a importância da união entre escolas, municípios e parceiros na construção de um futuro sem trabalho infantil. “Precisamos de um olhar carinhoso e virtuoso para transformar a realidade de muitas famílias vítimas do trabalho precoce”, afirmou.

O secretário de Educação de Campo Grande, Lucas Bitencourt, também participou da solenidade e enfatizou o impacto positivo do projeto nos estudantes, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social.

Representantes da Justiça do Trabalho, da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), procuradores, professores, familiares e alunos prestigiaram o evento. Ao final, os estudantes premiados garantiram vaga na etapa nacional do concurso, que reunirá trabalhos de todo o Brasil nas categorias desenho, conto, poesia e música.

“Hoje, cada um desses estudantes volta para casa com a certeza de que conhecimento são as verdadeiras superforças de transformação”, concluiu Adelmo Schucks Junior, da Liga do Bem.

