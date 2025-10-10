Menu
Menu Busca sexta, 10 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Estudantes de escolas públicas são premiados por ações de combate ao trabalho infantil

Cerimônia aconteceu na tarde desta sexta-feira no auditório do Ministério Público do Trabalho

10 outubro 2025 - 19h35Taynara Menezes
Com apresentações artísticas, estudantes de 14 municípios mostraram como o tema foi trabalhadoCom apresentações artísticas, estudantes de 14 municípios mostraram como o tema foi trabalhado   (Foto: ASCOM/MPT-MS)

Na tarde desta sexta-feira (10), o auditório do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) foi palco de celebração e reconhecimento durante a cerimônia de premiação da etapa estadual do Prêmio MPT na Escola 2025. O evento homenageou alunos e professores da rede pública que se destacaram com produções voltadas ao combate ao trabalho infantil e à promoção dos direitos de crianças e adolescentes.

Com apresentações artísticas, cartazes e músicas, estudantes de 14 municípios mostraram como o tema foi trabalhado de forma criativa e transformadora dentro das escolas. A presença dos personagens da Liga do Bem, como Superman e Supergirl, trouxe um toque lúdico e reforçou a mensagem de que lutar contra a exploração infantil também é um ato de heroísmo.

A procuradora-chefe do MPT-MS e gerente nacional do projeto, Cândice Gabriela Arosio, destacou a importância da união entre escolas, municípios e parceiros na construção de um futuro sem trabalho infantil. “Precisamos de um olhar carinhoso e virtuoso para transformar a realidade de muitas famílias vítimas do trabalho precoce”, afirmou.

O secretário de Educação de Campo Grande, Lucas Bitencourt, também participou da solenidade e enfatizou o impacto positivo do projeto nos estudantes, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social.

Representantes da Justiça do Trabalho, da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), procuradores, professores, familiares e alunos prestigiaram o evento. Ao final, os estudantes premiados garantiram vaga na etapa nacional do concurso, que reunirá trabalhos de todo o Brasil nas categorias desenho, conto, poesia e música.

“Hoje, cada um desses estudantes volta para casa com a certeza de que conhecimento são as verdadeiras superforças de transformação”, concluiu Adelmo Schucks Junior, da Liga do Bem.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

MS é referência nacional em ecoturismo e turismo de natureza
Geral
Pela 3° vez, MS marcará presença no Remote Immersion levando turismo sustentável
Dupla é condenada por tentativa de homicídio em Campo Grande; vítima ficou paraplégica
Justiça
Dupla é condenada por tentativa de homicídio em Campo Grande; vítima ficou paraplégica
Evento acontecerá no Albano Franco
Geral
Com entrada solidária, bazar do São Julião terá mais de 48 mil itens a partir de R$ 5
Ações já realizadas pela Capital
Geral
Ação solidária leva festa do Dia das Crianças à Vila Bordon neste domingo
Ambulâncias do Samu 192
Cidade
MP abre inquérito sobre uso de ambulâncias alugadas enquanto frota oficial fica parada
Alir Terra Lima -
Cidade
Santa Casa: Descumprimento de contrato e dívida mensal de R$ 12 mi ameaçam assistência
Foto: Ebserh
Geral
Professor doa pelúcias para alegrar crianças atendidas no Hospital Universitário
Com ampla adesão, acampamento Boa Nova transforma e fortalece a fé
Geral
Com ampla adesão, acampamento Boa Nova transforma e fortalece a fé
Proprietária, Virgínia Fonseca
Geral
WePink é alvo de restrições, inclusive de lives em ação por práticas abusivas
O senador Fernando Farias é relator e o deputado Cezinha de Madureira, presidente da comissão mista
Brasil
Resposta ao tarifaço, MP do Brasil Soberano pode ser votada na terça-feira

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado