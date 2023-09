Estudantes mantém tradição e abrem desfile na Capital

Jovens integrantes do programa Cidade dos Meninos, do Bairro Nova Lima, foram os responsáveis por abrir o desfile de 7 de Setembro em Campo Grande, na Rua 13 de Maio. Tradicionalmente, desfilam alunos de escolas estaduais e municipais, exaltando as atividades esportivas, culturais e integração com projeto cívico-militar.

Em seguida, foi a vez dos integrantes do Projeto Florestinha e representantes do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência).

As escolas estaduais deram continuidade ao evento, como José Paniago, São Francisco e Teotônio Vilela.

Entre as atrações, houve desfile aéreo com aeronaves do Exército e da Força Aérea Brasileira, que sobrevoaram o Centro da Capital.

O casal Renata Mendes e Felippe Garcia levou os filhos para conhecer o desfile, todos vestidos com as cores do Brasil, iniciando uma nova tradição na família. “Estamos há 4 meses em Campo Grande, então essa é a primeira vez que prestigiamos o desfile cívico. Nossos filhos estão encantados. Mas confesso esperava mais gente com a nossa camisa verde e amarela, representando nossa pátria mesmo”, disse a mãe.

Já a família de Miriane Pereira, não perde um desfile que é realizado na Capital. “Aproveitamos para estar em um momento de família, e também meu filho desfila, então assistimos ele também e incentivamos o empenho dele. Está tudo muito lindo, e estamos aproveitando bastante”, contou ela.

Aproveitando a celebração para trabalhar, Oigy Cordeiro vende água, refrigerantes e salgados enquanto assiste as escolas e instituições desfilares. “Todo ano eu venho, aproveito para trabalhar e assistir. O lucro é bom, então tenho que aproveitar e fazer uma renda, mas o desfile é lindo também, todos com roupas bonita”, disse ela.

