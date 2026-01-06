Menu
Menu Busca terça, 06 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Geral

Estudo brasileiro revela características únicas da microcefalia causada pelo vírus Zika

Pesquisa analisou 843 crianças de 12 centros de pesquisa e descreveu o espectro de gravidade e manifestações da Síndrome Congênita do Zika

06 janeiro 2026 - 17h12Taynara Menezes, com Agência Brasil
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa   (Foto: Reprodução)

Pesquisadores de diferentes estados e instituições brasileiras publicaram, no fim do ano passado, o maior estudo do mundo sobre os principais efeitos do vírus Zika na infância. Com dados de 12 centros de pesquisa do país, o Consórcio Brasileiro de Coortes de Zika (ZBC-Consórcio) reuniu informações de 843 crianças brasileiras com microcefalia, nascidas entre janeiro de 2015 e julho de 2018, nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste do país.

A pesquisadora Maria Elizabeth Lopes Moreira, do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz), que integra o ZBC-Consórcio, destacou nesta terça-feira (6) à Agência Brasil a importância do estudo.

“Não há estudo anterior publicado com esse número de crianças”,

A pesquisa foi publicada no último dia 29 de dezembro de 2025, no periódico científico focado em saúde pública PLOS Global Public Health. 

Os dados foram investigados para descrever os casos, uniformizar as informações e definir qual é o espectro da microcefalia causada por esse vírus.

Maria Elizabeth lembrou que a maior incidência de microcefalia por Zika do mundo ocorreu no Brasil, que viveu uma epidemia da doença entre 2015 e 2016.

Na avaliação da pesquisadora do IFF/Fiocruz, o resultado mais importante do estudo foi a definição de como era a morfologia dessa microcefalia, isto é, o que ela apresentava de diferente em relação a outras microcefalias por outras causas.

Segundo Maria Elizabeth, o que torna o estudo especial é que os pesquisadores pegaram o banco de dados original e separaram todos os casos. “Além do grande número, foram examinados os dados primários dos diferentes estudos no Brasil”.

Até então, a caracterização da Síndrome Congênita do Zika (SCZ) se baseava em séries de casos e estudos com poucos participantes ou em estudos individuais.

“Já o tamanho relativamente grande da amostra permitiu observar que, entre as crianças com microcefalia, existe um espectro de gravidade e diferentes tipos de manifestações da Síndrome”, completou.

“Agora, a gente tem mais capacidade de dar respostas para o sistema público de saúde”.

O professor da Universidade de Pernambuco (UPE), Demócrito Miranda, ressalta que a importância do estudo é consolidar um conhecimento que vem sendo construído nos últimos dez anos, desde o início da epidemia de microcefalia, identificada inicialmente no Nordeste brasileiro

Colapso

Maria Elizabeth explicou que, na maior parte das vezes, quando uma mãe era infectada no segundo ou no terceiro trimestres da gestação, a criança apresentava um cérebro que vinha crescendo normalmente e, de repente, começava a ter destruição celular e colapsava.

“É uma microcefalia diferente. É uma anatomia diferente, vamos dizer assim. É muito típica da doença por Zika na gravidez. Nas outras microcefalias, o cérebro fica pequeno. Na da Zika, não. Você vê claramente que tem algo diferente. O cérebro colapsa, e a estrutura óssea colapsa junto também”.

A pesquisadora acrescenta que isso vem associado a distúrbios neurológicos, auditivos e visuais. “E muita convulsão de difícil controle para essas famílias, relacionada à epilepsia causada pela Zika”.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Médicos
Geral
Com bolsas de até R$ 12,6 mil, estão abertas inscrições para residências em saúde da família
Fachada do Parque de Exposição
Geral
Acrissul alerta sobre barreiras mexicanas que podem prejudicar carne brasileira
Imagem ilustrativa
Geral
'Bazar do Segunda Casa' acontece nos dias 9 e 10 de janeiro na Capital
Segundo a Polícia Federal, Bolsonaro sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento médico
Geral
Moraes nega transferência imediata de Bolsonaro para hospital após queda na PF
Fachada de prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Geral
Regras do INSS ficam mais rígidas em 2026 e exigem atenção, alerta especialista
A matrícula só será considerada efetivada após a confirmação presencial na unidade escolar indicada.
Geral
Semed abre matrículas para novos alunos da Reme nesta quinta-feira
Senadora Soraya Thronicke
Geral
Golpistas usam nome e foto de senadora de MS em mensagens falsas
Policial está afastado -
Polícia
STJ mantém tornozeleira em policial de MS investigado por desvio de contrabando
Meramente ilustrativa -
Polícia
Meninas fogem de abrigo, pegam carro de app e são encontradas em motel de Campo Grande
Parte da equipe policial da operação -
Justiça
STJ nega soltura de investigado na operação 'Intactus' em MS

Mais Lidas

Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Saúde
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Corpo de Bombeiros atuou no combate as chamas
Polícia
AGORA: Homem ateia fogo na casa após brigar com esposa em Campo Grande
BR registra filas quilométricas -
Polícia
AGORA: Rodovia BR-163 fica travada após acidente com morte em Nova Alvorada do Sul