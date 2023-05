Estudo revela que cheiro do suor pode atrair ou repelir mosquitos

Um estudo publicado na revista científica Current Biology mostrou que existe uma relação clara entre o odor corporal gerado pelo suor e a atração de mosquitos a certas pessoas.

Os pesquisadores já tinham uma noção que o odor corporal tinha ligação direta com a atração dos mosquitos para certas pessoas, mas o estudo mostrou que o odor é muito mais chamativo para esses insetos do que se pensava.

Para chegar a essa conclusão, os cientistas compararam o calor, o odor corporal e a liberação de gás carbônico na respiração humana como iscas para atrair mosquitos.

Durante o estudo, os cientistas notaram que um dos participantes tinha uma composição de odor corporal completamente diferente dos demais, evitando por completo a atenção do mosquito.

Apesar de aprofundar esse conhecimento, a equipe de pesquisadores não conseguiu identificar exatamente que aspecto das secreções da pele, metabólitos microbianos ou emissões respiratórias resultaram nesse efeito.

No entanto, foi notado diferentes misturas dos mesmos 40 produtos químicos no odor de todos os participantes, mistura que varia de acordo com a dieta, doenças, secreções da pele, hormônios, colonização por micróbios, emissões respiratórias e muitos outros fatores.

A partir desse estudo, cientistas esperam descobrir quais substâncias afastaram os mosquitos, o que ajudaria controle de certas doenças, como dengue e zika, através do desenvolvimento de formas eficazes de afastar os mosquitos da população.

