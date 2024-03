Eu amei te ver? NÃ£o desta vez, show de Tiago Iorc Ã© cancelado em Dourados

Após se apresentar no Centro de Convenções Arq. Rubens Gil de Camillo em Campo Grande, o cantor Tiago Iorc continuaria seus shows por Mato Grosso do Sul com uma apresentação no Clube Indaiá em Dourados neste sábado (9), no entanto, evento acabou sendo cancelado.

Conforme informações da assessoria do evento, o cancelamento se deve a "problemas de produção". "A nova data será anunciada em até 15 dias, e os ingressos físicos continuam válidos para a nova data".

Para quem comprou os ingressos, a restituição dos valores será feita de forma automática a partir de 29 de março. As compras online serão estornada, vindo no próprio extrato do cartão no próximo fechamento.

