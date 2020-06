"Eu sabia que vocês viriam", assista à homenagem ao Dia da Aviação de Busca e Salvamento

Para homenagear o Dia da Aviação de Busca e Salvamento, comemorado em 26 de junho, a Força Aérea Brasileira (FAB) produziu um vídeo especial.

Nesta data em 1967, há 53 anos, após uma das maiores operações de Busca e Salvamento já realizadas em território brasileiro, foi localizado o avião C-47 FAB 2068, desaparecido na selva amazônica com 25 pessoas abordo. A missão fez ecoar na eternidade a frase do Tenente Velly: "Eu sabia que vocês viriam".

Diversos Esquadrões e aeronaves da FAB podem ser empregados para o cumprimento dessa missão e estão espalhados pelo país, com equipes de prontidão 24 horas por dia, sete dias por semana.

Nos últimos oito anos, por meio de operações a FAB localizou 284 pessoas vítimas de acidentes aeronáuticos e marítimos.

Em 2019, foram realizadas 2.260 buscas estendidas por comunicações, cinco embarcações foram localizadas, 46 pessoas foram encontradas com vida e outras 158 receberam algum tipo de assistência do Sistema de Busca e Salvamento Aeronáutico Brasileiro (SISSAR).



Um dos casos mais notórios foi o resgate realizado em setembro de 2019, relativo ao acidente do monomotor Cessna 208B Grand Caravan, matrícula PT-MHC, que levava a bordo dez pessoas.

No total, desde 2012, foram registradas mais de 15 mil ocorrências, sendo que aproximadamente 10% desses casos eram situações reais que envolveram algum esforço de busca e salvamento, inclusive com o engajamento de Unidades de Busca e Salvamento (SRU).

A maioria dos casos pôde ser resolvida por meio de contatos telefônicos durante as buscas iniciais por informações, fase em que os operadores dos Centros Aeronáuticos de Coordenação de Salvamento (ARCC) iniciam investigações para identificar, por exemplo, o que houve com aeronaves que não pousaram nos aeródromos de destino ou alternativos indicados nos planos de voo.



As missões de busca e salvamento realizadas pela FAB acontecem sobre todo o território nacional, sobre o mar territorial e ainda em uma ampla área de águas internacionais do Atlântico.

Por força de tratados internacionais, o Brasil é responsável por tais missões em uma área de mais de 22 milhões de km², quase três vezes a extensão territorial do País (de 8,5 milhões de km²).

Deixe seu Comentário

Leia Também