Evento cientifico comemora os 2 anos do Bioparque Pantanal

Para comemorar dois anos de funcionamento, o Bioparque Pantanal irá realizar a II Jornada de Pesquisas e Tecnologias, entre os dias 26 e 28 de março. Com o tema “Bioparque Pantanal: Além as águas”, o evento terá uma solenidade de abertura, com assinatura de Termos de Cooperação Técnico- Científicos, na terça-feira.

O evento é gratuito e está com inscrições abertas pelo site da Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul. Para se inscrever é preciso acessar o link http://www.cursos.ms.gov.br/EscolaGov/Home/DetalhesEvento/2650.

Entre os palestrantes estão o professor Dr. Jansen Zuanon, pesquisador aposentado do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA); Dra. Neiva Guedes, presidente do Instituto Arara Azul, e o Dr. Leandro Melo de Sousa, professor da Universidade Federal do Pará.

Os inscritos na jornada participarão de palestras, mesas-redondas, minicursos, painéis, oficinas, exposições e atividades artísticas e culturais.

A jornada é um evento técnico-científico que tem como objetivo integrar diferentes profissionais e instituições parceiras no meio científico, por meio do intercâmbio de conhecimento obtido com o desenvolvimento da pesquisa científica, conservação, inclusão, inovação, educação ambiental, turismo e a valorização da cultura sul-mato-grossense, pantaneira e brasileira.

O evento ainda traz em sua programação, apresentação dos trabalhos e avanços tecnológicos dos projetos de pesquisa desenvolvidos por colaboradores do Bioparque Pantanal, pesquisadores e instituições científicas e tecnológicas em diversas áreas do conhecimento; palestras e talks com pessoas atuantes nas áreas ambientais.

