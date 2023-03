Evento "Estamos Quites" tem descontos especiais para contas de energia atrasadas

A Energisa está realizando, até esta sexta-feira (17), o evento Estamos Quites para cadastramento da Tarifa Social e negociação de dívidas com condições especiais para moradores da Capital.

A campanha contará com condições especiais e diferenciadas das encontradas por meio do atendimento normal para renegociação de dívidas. Segundo a Energisa, espera-se que sejam renegociados R$ 400 mil reais durante o evento.

“É uma ótima oportunidade para o cliente quitar seus débitos com a Energisa, e iniciar 2023 com nome limpo", afirmou o coordenador comercial da Energisa MS, Jonas Ortiz.

Um ponto importante do evento é permitir que a população mais necessitada da Capital tenha acesso a Tarifa Social, que garante desconto de até 65% na conta de energia elétrica para famílias de baixa renda da Capital. Estima-se que 34 mil clientes possuem direito ao benefício, mas não estão cadastradas.

O evento ocorre no Procon Municipal, localizado na Avenida Afonso Pena nº 3128, e é necessário que o consumidor compareça ao local com o CPF e RG em mãos para poder aproveitar os descontos e se cadastrar no benefício.

