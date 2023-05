Evite sexo no carro, "dar uma rapidinha" pode custar R$ 20 em motéis na Capital

Mais um casal fogoso foi flagrado fazendo sexo dentro do carro em Campo Grande durante o final de semana e com direito a música ao vivo da dupla sertaneja Hugo e Guilherme. Desta vez o JD1 Notícias resolveu trazer para os ‘amantes de plantão’ uma lista com alguns preços de motéis na capital, os valores variam de R$ 20 a R$ 400 e até almoço é servido de graça.

Conforme o vídeo compartilhado pela página do Instagram Passeando em Campo Grande (@passeandoemcampogrande), o casal apaixonado estava em um Volkswagen Gol que estava estacionado na Avenida Cônsul Assaf Trad, próximo de onde os sertanejos cantavam. Assista as imagens:

Em menos de um mês esse foi o terceiro vídeo com esse teor a viralizar nas redes sociais. Desta vez, fomos atrás de alguns motéis para mostrar os valores das diárias e que até mesmo almoço é servido.

Para quem quer amar à vontade e não está a fim de gastar muito, uma horinha no Motel Eros custa R$ 20 com pagamento em dinheiro e R$ 25 no cartão na modalidade ‘débito’. Pela hora adicional a empresa cobra R$ 10. O valor é para qualquer quarto.

O estabelecimento fica na R. Sergio Alexandre Lemos, 817 – Vila Aimore.

O casal que está procurando ‘dar uma rapidinha’ e ainda ‘encher o bucho’, pode escolher o Motel Estrelas Premium, onde o apartamento simples custa de R$ 100 a R$ 110 por 3h e a suíte tem uma variação de R$ 150 a R$ 260 pelo mesmo tempo. Os visitantes que chegam entre às 11h e às 14h ainda ganham almoço de graça.

O estabelecimento fica na Rua Estácio de Sá, 500 – Bairro Vila Vilas Boas.

Agora no Motel Aquarius, os usuários pagam em quarto simples R$ 65 por 3h, com o preço podendo chegar a R$ 98 em um espaço com hidromassagem.

O estabelecimento fica na R. São Maxímiano, 4720 – Seminário.

Para quem quer investir em algo mais caros, algumas opções aparecem como sendo as mais conhecidas, o Motel Ipacaraí conta com hidromassagem e área externa em algumas suítes com o valor podendo chegar a R$ 300. Já os quartos mais simples custam de R$ 110 a R$ 120 se a opção com hidromassagem for escolhida.

O estabelecimento fica na Rua Paulo Tognini, 93 – Bairro Jardim Paulista.

Muito conhecido, o Motel Lumière tem preços em conta que variam de R$ 95 a R$ 150 por 3h. Os casais podem dessa forma escolher entre apartamentos e suítes.

O estabelecimento fica na Rua Átomo, 13 – Bairro Jardim Noroeste.

O Ponto G Motel é uma das opções mais citadas quando o assunto é motéis em Campo Grande. Conforme a pesquisa feita pela reportagem os preços podem variar de R$ 75 a R$ 85 dependendo do tempo que os apaixonados estiverem dispostos a ficar no local. Para aqueles que preferem investir em algo mais ‘chique’, as suítes com hidromassagem custam de R$ 110 a R$ 130.

O estabelecimento fica na Avenida das Bandeiras, 2169 – Bairro Jardim Jóquei Club.

Seja qual for o local que você escolher para aquela 'rapidinha ou um momento apaixonado', é melhor fazer isso onde ninguém sem autorização esteja vendo. Uma vez que fazer sexo em locais públicos é proibido pelo Artigo 233 do Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940, se enquadrando na prática de ato obsceno.

Caso sejam identificados, os autores podem pegar detenção de três meses a um ano ou multa. Então, cuidado, fazer sexo no carro pode sair mais caro do que ir ao motel!

Deixe seu Comentário

Leia Também