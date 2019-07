Ex-baterista dos Engenheiros do Hawaii fará consultas astrológicas na capital

Conhecido por sua trajetória na banda Engenheiros do Hawaii, sucesso do rock nacional na década de 80, Carlos Maltz, astrólogo profissional há 20 anos, chega a Campo Grande para realizar consultas astrológicas. Entre 25 de julho a 2 de agosto, ele atenderá na Suprimed, que fica na Travessa Pepe Simioli, 151, em diferente horários.

Inicialmente atraído para a astrologia por meio de um livro para principiantes, Carlos Maltz escolheu desenvolver sua paixão pelo assunto ainda durante seu período como baterista do Engenheiros, estudando os astros entre a correria de ensaios, shows e aeroportos.

No final da década de 90, decidiu seguir novos caminhos e mudou-se com a família para Brasília, onde possui um consultório especializado. Formou-se em Psicologia e tornou-se pós-graduado na linha de estudo Junguiana. É também autor de livros como “O último rei do rock” (2014) e “Abilolado Mundo Novo” (2010).

Todo seu conhecimento, em 20 anos de astrologia e psicologia, estará à disposição do público a partir do dia 25 de julho. O atendimento utiliza a mandala astrológica do momento do nascimento da pessoa. O objetivo da consulta não é trazer mais informação para o depósito de dados já lotado do consulente, mas servir de pedra de toque para o início de um movimento real de transformação em sua vida aqui e agora.

Carlos refere-se à interação entre a astrologia e a psicologia como uma visão contemporânea da relação entre as coisas e seus mistérios. O astrólogo também reforça que a astrologia é baseada em probabilidades e na premissa do autoconhecimento, a partir da associação entre a movimentação dos planetas e o comportamento humano.

“A astrologia é, provavelmente, a mais antiga forma de autoconhecimento que se tem notícia. O mapa astrológico do momento em que viemos á Luz mostra a “planta baixa do prédio”. O que viemos fazer aqui desta vez? O que viemos desenvolver, o que viemos controlar, o que precisamos extinguir em nós? Quais os recursos de que dispomos pra realizar a nossa tarefa?”, explica Maltz sobre a importância do mapa astrológico.

As consultas acontecem de 25 de julho a 2 de agosto, em diferentes horários, com duração média de 50 minutos. São apenas 55 vagas disponíveis. O local da consulta é na Suprimed, que fica na Travessa Pepe Simioli, 151. Parte da renda da programação de Carlos Maltz será revertida para os trabalhos assistenciais do Núcleo São Joaquim. Mais informações pelo (67) 98151-9472.

Deixe seu Comentário

Leia Também