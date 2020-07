Ex-deputado, Valdenir Machado é internado com coronavírus em Dourados

Sarah Chaves, com informações do DiárioMS

O ex-deputado estadual e atual pré-candidato à Prefeitura de Dourados, Valdenir Machado, testou positivo para coronavírus e está internado com na Unidade de terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Rita, no município.

De acordo com o Diário MS, pensando em se tratar de uma crise de vesícula, Valdenir foi ao hospital na segunda-feira (27), quando os médicos constataram dificuldades respiratórias.

Imediatamente Valdenir passou pelo teste da Covid-19 e o resultado deu positivo. Na UTI, ele não chegou a ser intubado e agora os familiares aguardam a evolução de seu estado de saúde.

Valdenir Machado é presidente do PSDB em Dourados e foi lançado há algumas semanas como pré-candidato a prefeito na eleição de novembro deste ano.

