Ex-Ken Humano, Jessica fará reality para achar um companheiro

A socialite Jessica Alves, mais conhecida como ex-Ken humano anunciou que fará um reality show para encontrar um pai para o filho que ela planeja adotar.

O reality chamado Love Me Gender: Everyone Deserves a Bit of Love in Life (Todo Mundo Merece um Pouco de Amor na Vida) será gravado em diversos países para que a transgênero ache o homem ideal.

Jessica contou ao Daily Mail que mostrará celebridades indo a encontros com homens desconhecidos que serão selecionados pela equipe do reality, da produtora Concept Street.

O programa será lançado em alguma plataforma de streaming, ainda não especificada: “Todo mundo merece ter amor em sua vida e eu preciso de uma ajudinha nesse departamento. É diferente namorar como mulher. Eu falo seis idiomas e estarei viajando para diferentes países onde posso falar o idioma, incluindo Reino Unido, Itália, Espanha, Alemanha, França, Estados Unidos, Brasil e Holanda”, declarou a socialite.

